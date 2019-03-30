Mustafa Aksakallı: Kalbi kendisinden güzel Ezgi’m!

Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık 5 aydır Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyor. Mustafa Aksakallı, 36 yaşına giren sevgilisi Ezgi Mola’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı