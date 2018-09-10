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"KADINLIĞIMLA YENİDEN GURUR DUYDUM"

Selin Denizli'nin paylaşımı şöyle:

Bir mucizeyi kavradı kollarım yine, hayata binlerce kez teşekkür ettim. Tanrı’nın varlığını yine sorgusuz sualsiz kabullendim. Kadınlığımla yeniden gurur duydum. Ben yine aşık oldum. Hoş geldin benim küçük sevgilim.