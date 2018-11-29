Ekranların yepyeni ve iddialı dizisi Çarpışma artık başladı. Dizi oyuncuları da en çok merak edilenler arasına girdi. Oyuncu kadrosundaki Mustafa Uğurlu ismi de merak ediliyor. Peki Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...

SELİM (MUSTAFA UĞURLU) DİZİ ROLÜ

Çok tanınmış biridir. Çevresi bir hayli geniştir. Siyasiler, bürokratlar, iş insanları…

Avukat ve eski kulüp başkanı olması onun vitrindeki görünümüdür. Servetinin çoğunu danışmanlık adı altında, büyük isimlerin paralarını aklayarak kazanır. Bu paralar Selim’in elinden çıktığında, sütten çıkmış ak kaşık kadar temiz olur. Bu nedenle yer altında da saygı duyulan ve değer verilen bir adamdır. Bir nevi kara kutudur. Belayı ve şiddeti sevmez. Çok sakin, sabırlı ve soğukkanlı bir adamdır. Sesini çok nadir yükseltir. Cemre onun hayatının merkezidir. Karısını, Cemre çok küçükken kaybetmiştir. Belma ona ikinci baharı yaşatmaktadır.

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1955 yılında doğan Mustafa Uğurlu oyunculuk kariyerine birçok televizyon ve sinema dizisi sığdırmıştır. 1998 yılında Ağır Roman sinema filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Uğurlu aynı zamanda Devlet Tiyatrosu’nda birçok oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır.

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