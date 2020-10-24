Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mustafa Üstündağ bugün en çok aratılan isimlerden biri oldu. Mustafa Üstündağ'ın yeni sevgilisi ile paylaştığı fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü. Yetenekli oyuncunun hayranları Mustafa Üstündağ'ı merak ediyor. Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ aslen nereli ve kaç yaşında? Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi kim?

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu. Mustafa Üstündağ 43 yaşında Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Mustafa Üstündağ geçtiğimiz aylarda oyuncu eşi Ecem Özkaya'dan boşanmıştı. Ünlü Oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgili Seda Torunlar'ı takipçilerine duyurdu.