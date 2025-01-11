Müzik sevginiz yüzünden kulak sağlığınızdan olmayın! Yüksek sesli müzik dinlemek duyu kaybına yol açar mı?

Ayrıca, kulaklıkların kullanımı da bu konuda önemli bir faktördür. Küçük kulaklıklar dışarıdaki gürültüyü engellemediği için kullanıcılar genellikle sesi daha fazla açma eğilimindedir. Bu durum, sesin daha yüksek seviyelere ulaşmasına ve dolayısıyla kulaklarda daha fazla hasar oluşmasına neden olabilir.