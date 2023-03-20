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"Müzikle Nefes Almaya Çalışacağız"

Teoman, Gripin ve Nova Norda Live From İstanbul Fest Kapsamında sahneye çıktı 

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HABERTURK.COM

Türkiye'nin rock yıldızı Teoman, hitleri ve yorumladıkları unutulmaz şarkılar ile Gripin ve alternatif müziğin yeni nesil kadın besteci ve şarkıcılarından Nova Norda, Live From konserlerinin İstanbul performansı için hafta sonu Bayhan Müzik organizasyonuyla Volkswagen Arena sahnesindeydi.

Teoman
Teoman

Son dönemin ilgi çeken genç isimlerinden Nova Norda, farklı tarzı, renkli sahnesi ve şarkıları ile gecenin açılışını yaptı. "İlk şarkılarımı yazarken, yapamazsın, uğraşma dediler ama şimdi bu sahnedeyim, denemekten vazgeçmeyin" diyen Nova Norda, Live From İstanbul Fest'in kendine ayrılan bölümünde şarkılarını izleyicilerle birlikte söyledi.

Nova Norda
Nova Norda

Nova Norda'nın ardından sahneye Gripin çıktı. Türkiye'nin köklü gruplarından Gripin, hitleri ve proje albümlerde söyledikleri şarkılar ile geceye devam etti. Grubun solisti Birol Namoğlu "Nasılız diyeceğim, hepimiz aynıyız, bu akşam,müzikle biraz nefes almaya çalışacağız, iyi ki geldiniz" diyerek binlerce İstanbulluya teşekkür etti, 1.5 saat sahnede kalan Gripin, salonu dolduranlara şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Gripin
Gripin

Live From İstanbul Fest'in kapanışını ise Teoman yaptı. Konserlerinin klasik girişi "N'apim Tabiatım Böyle" ile başlayan ünlü sanatçı, performansı ile geceye imzasını attı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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