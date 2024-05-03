Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Myanmar, askerlik çağındaki erkeklerin çalışmak için yurtdışına çıkmasını yasakladı

        Myanmar, askerlik çağındaki erkeklerin çalışmak için yurtdışına çıkmasını yasakladı

        Myanmar Çalışman Bakanlığı askere alınma yaşındaki Myanmarlı erkeklerin çalışma amacıyla yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını duyurdu. Müsteşar Nyunt Win, yasağın ne zaman kalkacağının şartlara göre belirleneceğini aktardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 01:23 Güncelleme: 03.05.2024 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Askerlik çağındakilerin ülkeden ayrılmasına yasak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Myanmar'da askeri yönetimin, askerlik çağındaki erkeklerin çalışma amacıyla ülkeden ayrılmalarını yasakladığı bildirildi.

        Radio Free Asia'nın haberine göre, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Nyunt Win, 1 Mayıs Çarşamba günü yürürlüğe giren kararla askere alınma yaşındaki Myanmarlı erkeklerin çalışma amacıyla yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını belirtti.

        Kararın o tarihten önce alınmış çalışma izni olan kişileri kapsamayacağını ifade eden Nyunt Win, yasağın ne zaman kalkacağının şartlara göre belirleneceğini aktardı.

        Nyunt Win, "1 Mayıs'tan itibaren sadece kadınların göçmen işçi olarak çıkmasına izin verebileceğiz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Kararın, 10 Şubat'ta duyurulan yeni zorunlu askerlik yasasından kaçmak isteyen çok sayıda genç erkeğin çalışmak gerekçesiyle yurt dışına çıkma girişiminde bulunması nedeniyle alındığı belirtiliyor.

        Ülkede yasayla, yaşları 18 ila 35 olan erkekler ile 18 ila 27 olan kadınların en az 2 yıl askerlik yapması zorunlu hale getirilmişti. Her ay 5 bin kişinin askere alınacağı belirtilmişti.

        MYANMAR'DA DARBE

        Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

        Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

        Askeri yönetime karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, askerlerin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

        "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Myanmar
        #askerlik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
        Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?