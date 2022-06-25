Naciye İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Naciye isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

NACİYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Naciye ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Naciye adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Naciye isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

NACİYE İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Naciye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.

NACİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Naciye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Naciye ismini koymak caizdir.

NACİYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Naciye ismini kullanan 66.943 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Naciye ismini kullanan 10.238 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Naciye ismini kullanan 4.143 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Naciye ismini kullanan 3.797 kişi bulunmaktadır.

NACİYE ADININ ÖZELLİKLERİ

Naciye ismindeki insanlar çekici, sevimli ve güvenilir olurlar. Hayatlarında amaçları, manevi anlamda kendisini güvende hissedebileceği ortamı sağlamak ve ruhsal doyuma ulaşmaktır. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olurlar, tolerans tanırlar. Kin tutamadıkları için oldukça bağışlayıcı olurlar. Hayal gücü yüksek ve yaratıcılıkta sınır tanımazlar. Aşk onlar için çok önemlidir. Sevdikleri kişiyi seçerken çok titiz davranırlar.