Tunus'ta iktidarın büyük ortağı Nahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, "Nahda, sosyal ve ekonomik kalkınma geçişi için uygun ortamı sağlayacak, ekonomik sorunlar ve zorlukların ortadan kaldırılması için sosyal ve siyasi tüm ulusal grupları bir araya getirecek kapsamlı bir diyalog çağrısında bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) ile hükümet arasında uzlaşı çözümlerinin bulunması için sosyal bir sükunete zorunlu olarak ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, "Bugün tehlike ve zorluklarına rağmen onur ve özgürlük devrimi 8 yılın ardından başarısını sürdürmektedir. Bu konuda Tunus bir istisna olmaya devam ediyor. Halkımızın kazanımlarının kökleşmesi için mücadelesi devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan UGTT Başkanı Nureddin Tabbubi, cumartesi günü Susa kentinde binlerce sendika üyesine yaptığı konuşmada, 17 Ocak'ta yapılması planlanan greve ilişkin "UGTT kadroları içinde alınan kararlarda hükümetin kendisini nelerin beklediğinden haberi yok" ifadesini kullanmıştı.

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