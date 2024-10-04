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        Haberler Dünyadan Naomi Watts 17 yaşındaki oğlu Sasha Schreiber ile kırmızı halıda - Magazin haberleri

        Naomi Watts 17 yaşındaki oğlu Sasha Schreiber ile kırmızı halıda

        Naomi Watts, en büyük oğlu Alexander 'Sasha' Pete Schreiber ile 62'nci New York Film Festivali kırmızı halısında el ele poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:43
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        Naomi Watts, en büyük oğlu Alexander 'Sasha' Pete Schreiber ile 62'nci New York Film Festivali kırmızı halısında el ele poz verdi

        Naomi Watts, yeni filmi 'The Friend'in 62. New York Film Festivali prömiyerine, büyük oğlu Alexander 'Sasha' Pete Schreiber ile birlikte katıldı.

        56 yaşındaki Watts, 17 yaşındaki oğluyla kırmızı halıda el ele poz verdi.

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        1,64 metre boyundaki Naomi Watts, boyunu geçen oğluyla katıldığı galaya stilist Jeanann Williams ile birlikte hazırlandı. Wats, etek kısmı PVC kumaştan olan elbisesiyle büyük beğeni topladı.

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        Naomi Watts, temmuz ayında sosyal medyada oğluyla ilgili yaptığı doğum günü paylaşımında; "Altın gibi bir kalbin var. Seninle çok gurur duyuyorum" diye yazmıştı.

        Ünlü oyuncu ayrıca; "Sen bir güçsün ama çok nazik bir ruha sahipsin. Beni annen olarak seçtiğin için şanslı yıldızlarıma teşekkür ediyorum. Ve burada yanımda olduğun için çok minnettarım. Seni seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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        Naomi Watts, başrolde yer aldığı 120 dakikalık filmde, rol arkadaşlığı yaptığı köpekle birlikte de gala pozu verdi.

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        Naomi Watts ve 56 yaşındaki Liev Schreiber, 11 yıl süren ve 2016'da dostane bir şekilde sona eren evlilikleri boyunca Alexander 'Sasha' Pete Schreiber ile şu anda 15 yaşında olan kızları Kai Schreiber'i kucaklarına aldı. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya gelmekten kaçınmıyor.

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        Naomi Watts, 2017'de ilişkiye başladığı Billy Crudup ile geçen yıl evlenmişti.

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        Liev Schreiber da Temmuz 2023'te evlendiği Taylor Neisen ile evliliğinden bir ay sonra ilk bebeğini kucağına aldı.

        #Sasha Schreiber
        #Naomi Watts
        #kırmızı halı
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