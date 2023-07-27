Naomi Watts: Kadınların hikâyesi bitmez

Geçtiğimiz ay Billy Crudup ile New York'taki bir adliyede nikâh masasına oturan Naomi Watts, samimi açıklamalarda bulundu. Watts, bir kadın olarak yaşlanmak ve menopoz sonrası aşkı bulmak hakkında konuştu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Naomi Watts, evliliğinin ve uzun soluklu kariyerinin yaşlı kadınların köşesine çekildiği yönündeki korkularını yatıştırmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

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"BUNUN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRMEK GÜÇ VERİYOR"

54 yaşındaki Naomi Watts, yaşça büyük kadınlar ve özellikle de menopoz hakkında hikâyeler anlatarak daha açık bir sohbet ortamı yaratmaya ve farkındalığı artırmaya yardımcı olmak istediğini belirtti.

"Hâlâ çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum" diyen ünlü oyuncu, "Eskiden '40 yaşın üzerindeyseniz emekliliğe zorlanırsınız' gibi bir algı vardı. Bunun değiştiğini görmek güç veriyor. Artık kadınların hikâyelerinin belli bir yaşta bitmediği kabul ediliyor" şeklinde konuştu.