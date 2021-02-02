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HaberlerDünyadanNaomi Watts karın içine mayoyla atladı - Magazin haberleri
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Naomi Watts karın içine mayoyla atladı

Ünlü oyuncu Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Watts, paylaşımına "Mutlu kar günü" notunu düştü

Naomi Watts karın içine mayoyla atladı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM / AA

ABD'nin birçok yerinde etkili olan kar yağışı 52 yaşındaki oyuncu Naomi Watts'ı geçmişe götürdü. Watts, önceki gün Instagram'dan karın içine mayo ile atladığı görülen bir video yayınladı.

Ünlü oyuncu, "Mutlu kar günü" notunu düştüğü paylaşımı ile kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Aralarında meslektaşı Kate Hudson'ın da yer aldığı bir çok kişi, Naomi Watts'ın nerede olduğunu sordu. Watts, yayınladığı videonun yeni olmadığını ve daha önce çekildiği cevabını verdi.

Model Helena Christensen de Naomi Watts'ın bu paylaşımını kıskandığını belirtti.

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