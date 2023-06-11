'Adanmışlık' filminde yönetmen koltuğunda oturan ve Billy Crudup'la birlikte rol alan, 'Mulholland Çıkmazı'nda da Naomi Watts'la rol alan Justin Theroux, "İkinize de tebrikler" diye yazdı.

Suç dizisi 'The Watcher'da Naomi Watts'la birlikte rol alan Jennifer Coolidge de "Yaşasın! Buna yeni uyandım! Tebrikler! Siz ikiniz daha mutlu görünemezdiniz" mesajını gönderdi.