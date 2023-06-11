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Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi

Naomi Watts ve Billy Crudup, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, nikâh salonu çıkışında çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı

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  • Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - Magazin haberleri

    Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Naomi Watts ile Billy Crudup, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Sade bir nikâh töreniyle evlenen ünlü çift, müjdeli haberi de sosyal medyadan duyurdu. 
  • Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - Magazin haberleri

    'The King Kong' filmi yıldızı Naomi Watts, eşiyle nikâh salonu çıkışında çekilen fotoğrafını "Evli" notuyla yayımladı.
  • Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - Magazin haberleri

    ÜNLÜ İSİMLERDEN MESAJ YAĞDI

    Naomi Watts'ın basit ama her şeyi anlatan kısa notu, hayranlarını heyecanlandırdı. Hem hayranlarından hem de ünlü arkadaşlarından Watts'a tebrik mesajları yağdı.

    Aralarında Gwyneth Paltrow, Melanie Lynskey, Sarah Silverman, Amy Sedaris, Lucy Boynton, Shailene Woodley'in yer aldığı ünlüler, oyuncu çifte mutluluklar diledi.
  • Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - Magazin haberleri

    'Adanmışlık' filminde yönetmen koltuğunda oturan ve Billy Crudup'la birlikte rol alan, 'Mulholland Çıkmazı'nda da Naomi Watts'la rol alan Justin Theroux, "İkinize de tebrikler" diye yazdı.

    Suç dizisi 'The Watcher'da Naomi Watts'la birlikte rol alan Jennifer Coolidge de "Yaşasın! Buna yeni uyandım! Tebrikler! Siz ikiniz daha mutlu görünemezdiniz" mesajını gönderdi.
  • Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - Magazin haberleri

    Naomi Watts ve Billy Crudup'ın daha önce, oyuncunun nisan ayında yüzük parmağında büyük bir elmas taktığı görüldükten sonra nişanlandıkları konuşulmuştu. Aynı ay, Today sunucusu Hoda Kotb sabah şovunda yüzük için ona iltifat ettiğinde Watts ilişki durumunu tartışmaktan kaçınmıştı.
  • Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - Magazin haberleri

    Hoda Kotb'nin "Gözüm ağrıyor. Buradaki bir halkadan büyük bir parıltı geliyor. Bana çarptı. Ama çok güzel" şeklinde esprili sözlerine Naomi Watts, "Bilinç kararması" diye yanıt vermişti.
  • Naomi Watts ve Billy Crudup evlendi - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Naomi Watts'ın Liev Schreiber ile evliliğinden Sasha Kai olmak üzere iki çocuğu var. Crudup'ın da eski eşi Mary-Louise Parker ile birlikteliğinden William Atticus Parker adında bir oğlu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram, AP, Shutterstock, Avalon, Mega

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