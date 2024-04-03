NASA, saniyelerin daha hızlı geçtiği Ay için yeni bir saat geliştirecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), saniyelerin Dünya'ya göre daha hızlı geçtiği Ay için yeni bir saat geliştirmeyi planlıyor.

Söz konusu saat, Dünya'daki gibi bir zaman dilimi değil Ay'a özel bir zaman referansı olacak.

Ay'da Dünya'ya göre daha az yer çekimi olduğu için zaman, günde 58,7 mikrosaniye daha hızlı akıyor. Bu nedenle Beyaz Saray, NASA ve diğer ABD ajanslarına, uluslararası ajanslarla çalışılarak Ay'a özel bir zaman referans sisteminin hazırlanması talimatını verdi.

NASA Uzay İletişimi ve Navigasyon Programı (SCaN) yetkilisi Kevin Coggins, yaptığı açıklamada, "Ay'daki bir atom saati, Dünya'dakinden farklı bir hızda işler. Ay ya da Mars gibi bir başka bir gökcismine gittiğinizde her birinin kendi kalp atış hızına sahip olması mantıklıdır." dedi.

REKLAM

Coggins, Ay'daki her şeyin hızlandırılmış Ay saatine göre çalışacağını ancak Dünya'daki gibi yaz ve kış saati uygulaması olmayacağını belirtti.

NASA'nın daha önce Ay'a gönderdiği astronotların saat taktığını ancak saniyelerin o günlerde şimdiki kadar önemli olmadığını kaydeden Coggins; GPS, uydular, karmaşık bilgisayar ve haberleşme sistemleri gibi yüksek teknolojili sistemlerde mikrosaniyelerin bile önemli olduğunu vurguladı.