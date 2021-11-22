ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ

Öte yandan Hülya Gülşen Irmak'ın kızı Çağla Irmak, "Kırgın Çiçekler"de canlandırdığı "Kader" karakteri ile adını duyurdu. Annesi de kendisi gibi oyuncu olan Irmak, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

Oyunculuk dünyasına "Bizim Evin Halleri" dizisi ile adım atan Çağla Irmak, 2018'de yönetmen koltuğunda Murat Şeker’in oturduğu, başrollerinde ise Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar’ın yer aldığı "Çakallarla Dans 5" filminde "Leyla" karakterine hayat verdi.

Anne-kız, ilk kez Çağla Irmak 12 yaşındayken birlikte kamera karşısına geçmişti.