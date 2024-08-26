Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Nazan Öncel, 'Beni Hatırla'yı kliplendirdi - Magazin haberleri

        Nazan Öncel, 'Beni Hatırla'yı kliplendirdi

        Nazan Öncel, sözü ve bestesi kendisine ait olan, ilk olarak Ayşegül Aldinç'in seslendirdiği 2004'te de kendisinin seslendirdiği 'Beni Unutma' şarkısına klip çekti. Yönetmen koltuğuna oturan Öncel'in klibi bugün 19.00'da sevenleriyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Beni Hatırla'yı kliplendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nazan Öncel, sözü ve bestesi kendisine ait olan, 1996'da Ayşegül Aldinç'in seslendirdiği 2004'te de kendisinin seslendirdiği 'Beni Unutma' şarkısına klip çekti. Öcel, bu kez yönetmen koltuğuna oturarak, konseptinden montajına kadar bizzat yaptığı klibinde ruh halini yansıttı.

        "Şarkıların da bir kaderi vardır şu hayatta" diyen Nazan Öncel'in şarkısının klibi bugün saat 19.00'da sevenleriyle buluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nazan öncel
        #beni hatırla
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı