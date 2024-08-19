Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Nazan Öncel şarkısı 'Of Of' 9 dile çevrildi

        Nazan Öncel şarkısı 'Of Of' 9 dile çevrildi

        Nazan Öncel'in yeni şarkısı 'Of Of' Uluslararası 9 dile çevrildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 09:23 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Of Of' 9 dile çevrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nazan Öncel'in 'Of Of' bestesi uluslararası pek çok dile çevrilerek seslendirildi. Lübnan, Yunanistan (2 ayrı sanatçı), Romanya, Dubai, Slovakya, Özbekistan, Ermenistan, İran ve 3 farklı sanatçının da seslendirdiği Bulgaristan gibi ülkelerde okunan, kliplendirilen 'Of Of' Ülkelerin müzik listelerininde üst sıralarında yer aldı.

        .png
        .png

        Bugüne kadar yabancı ülkelerden şarkı alınıp Türkçe olarak cover'lar yapılırken, Of Of'da bunun tam tersi yaşandı.Tam 9 dilde seslendirilen Nazan Öncel'in 'Of Of’' bestesinin başarısı Türkiye için de bir ilk oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nazan öncel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İsrail hükümetinden orduya savaşın şiddetini artırma talimatı
        İsrail hükümetinden orduya savaşın şiddetini artırma talimatı
        Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti
        Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        6 yıllık hasret bitti!
        6 yıllık hasret bitti!
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda