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        Haberler Magazin Nazan Öncel, teşekkür mesajı yayımladı - Magazin haberleri

        Nazan Öncel, teşekkür mesajı yayımladı

        Mayıs ayında kalp krizi geçiren Nazan Öncel, tekrar hastaneye kaldırıldığı zor süreçte yanındaki destekçilere teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 08:45 Güncelleme: 25.07.2025 - 08:45
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        Teşekkür mesajı yayımladı
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        Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo ve balon uygulamasıyla iki stent takılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ancak Öncel, geçtiğimiz günlerde tekrar kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen şarkıcının, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

        Nazan Öncel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Cumartesiden beri içtenlikle geçmiş olsun dileklerini ileten, çiçek gönderen, elimi tutan, başucumda sabahlayan, ‘Sakın yapma Nazan’ diye beni koruyan herkese binlerce teşekkür ederim. Ayrıca sadece bir cümleden ibaret olduğumu hissettiren, ‘Dualarımdasın Nazom’ diyerek hayal kırıklığı yaratanlara ve egolarını besleyip yanımda yer almayanlara da teşekkür etmek zorundayım. Meğer kimler için yorulmuşuz bu kalbi… Ama samimiyetin iki taraflı olduğunu bilmek, bu soğuk gerçekle karşılaşmak insana çok şey öğretiyor. Sitem etmeyi sevmem çünkü sitem, incelikle had bildirmek gibidir bana. Her şerde bir hayır vardır deyip geçelim. Dostlar sağ olsun. Çok şükür hayata bir gol daha attık. Bu dayanılmaz hafiflik içinde hepinize en derin saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.

        Fotoğraflar: Instagram

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