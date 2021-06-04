Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümüne özel şarkı

"Hasret" yayında 0:00 / 0:00

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Nazım Hikmet'in 60 yıl önce kendi sesiyle kaydettiği Hasret şiiri ile başlayan şarkı, Esra Üçcan'ın Fransızca söz uyarlaması, tercümesi, bestesi ve yorumu ile buluştu. Şarkının düzenlemesinde Cem Ergunoğlu, mix&mastering'inde ise Ender Akay'ın imzası bulunuyor.

3 Haziran Nazım Hikmet Ran'ın 58. ölüm yıl dönümüne özel yayınlanan eserde sanatçı Esra Üçcan, güçlü ve duru vokalini piyano ve modern sound ile birleştirerek Fransızca yorumuyla yabancı genç nesle Nazım Hikmet Ran'ı aktarmayı hedefliyor.

Çağatay Kıray yönetmenliğinde çekilen klip, mimarisi ile etkileyici bir görsele sahip olan bir kilisede çekildi. Klip görüntüleri, Nazım Hikmet'in defnedildiği Moskova'da yer alan Novodeviçi manastırına gönderme yapıyor. "Hasret", tüm dijital platformlarda ve klibi Esra Üçcan YouTube kanalında yerini aldı.