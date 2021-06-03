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Nazım Hikmet, vefatının 58'inci yıl dönümünde anılıyor

Türk şiirinin evrensel ismi Nazım Hikmet Ran, vefatının 58'inci yıl dönümünde anılıyor. Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Rusya ve Doğu Kulübü ile birlikte, şairin ölüm yıl dönümüne özel etkinlikler gerçekleştirilecek

Nazım Hikmet, vefatının 58'inci yıl dönümünde anılıyor
Nazım Hikmet anılıyor
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HABERTURK.COM

Nazım Hikmet'in yaşamına ve eserlerine dayanan '1.Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı', Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde düzenlendi.

'Şairin sınırları ve zamanları aşan sesi: Kültürler arası bağlamda Nazım Hikmet'in yaratıcı mirası' başlıklı konferansın temaları ise 'Çağdaş Türk Edebiyatı: Nâzım Hikmet ve çağdaşlarının şiirsel mirası' ve 'Türkiye ve SSCB'deki düşünce tarihi ve siyasi rejimlerin ideolojik kökenleri: Nâzım Hikmet'in hayatı ve eserlerinin dünya bağlamında etkisi' oldu.

Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler sunum gerçekleştirecek ve derece alanlara sertifika verildi.
'Nazım Hikmet Dostluk Ödülü', Rusya ve Türkiye arasındaki kültür ilişkilerine, bilim ve eğitim alanındaki iş birliğinin pekiştirilmesine katkılarından dolayı Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü adına Enstitü Direktörü Igor I. Abylgaziev'e Türkiye Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar tarafından takdim edilecek.

Bugün ise Türkiye Moskova Büyükelçiliği Yunus Emre Enstitüsü, Rus - Türk İş Adamları Derneği (RTİB) ve Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın katılımıyla şairin mezarında anma ve çiçek koyma töreni gerçekleştirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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