Nazım Hikmet anılıyor 0:00 / 0:00

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Nazım Hikmet'in yaşamına ve eserlerine dayanan '1.Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Gençlik Konferansı', Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde düzenlendi.

'Şairin sınırları ve zamanları aşan sesi: Kültürler arası bağlamda Nazım Hikmet'in yaratıcı mirası' başlıklı konferansın temaları ise 'Çağdaş Türk Edebiyatı: Nâzım Hikmet ve çağdaşlarının şiirsel mirası' ve 'Türkiye ve SSCB'deki düşünce tarihi ve siyasi rejimlerin ideolojik kökenleri: Nâzım Hikmet'in hayatı ve eserlerinin dünya bağlamında etkisi' oldu.

Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler sunum gerçekleştirecek ve derece alanlara sertifika verildi.

'Nazım Hikmet Dostluk Ödülü', Rusya ve Türkiye arasındaki kültür ilişkilerine, bilim ve eğitim alanındaki iş birliğinin pekiştirilmesine katkılarından dolayı Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü adına Enstitü Direktörü Igor I. Abylgaziev'e Türkiye Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar tarafından takdim edilecek.

Bugün ise Türkiye Moskova Büyükelçiliği Yunus Emre Enstitüsü, Rus - Türk İş Adamları Derneği (RTİB) ve Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın katılımıyla şairin mezarında anma ve çiçek koyma töreni gerçekleştirilecek.