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Nazım Hikmet Ran anılıyor

Türk edebiyatının 'Mavi Gözlü Dev'i Nazım Hikmet Ran, doğumunun 119'uncu yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor

Nazım Hikmet Ran anılıyor
Mavi gözlü dev 119 yaşında
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HABERTURK.COM

Nazım Hikmet Ran, doğumunun 119'uncu yılında şiirleriyle anılıyor. 15 Ocak 1902'de Selanik'te doğan Ran, 3 Haziran 1963'te 61 yaşındayken Moskova'da hayatını kaybetti.

Nazım Hikmet Ran'ı anma törenlerinden biri Eskişehir'deydi. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği özel etkinlikte, usta Şair Nazım Hikmet 119'uncu doğum yıl dönümünde müzik, şiir ve keyifli bir sohbet eşliğinde anıldı.
Tepebaşı Belediyesi, Türk şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet'in 119'uncu yıl dönümü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Moderatörlüğünü Soner Yüksel'in yaptığı programa, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra şair ve gazeteci Rahmi Emeç, müzisyenler Kaan Kıran ile Armağan Çakır da katıldı. Başkan Ataç programda Nazım Hikmet'ten dizeler okudu.
Ahmet Ataç, Nazım Hikmet'in önemli bir şair olduğu kadar vatansever bir değer olduğunu kaydetti. Programda Rahmi Emeç de Nazım Hikmet'in edebi yönünü ele alırken şiirlerinden de okumalar yaptı. Kaan Kıran ve Armağan Çakır günün anlamına uygun şarkıları seslendirerek programa renk kattı.

Küçükçekmece Belediyesi, Türk şairi Nâzım Hikmet'in doğumunun 119. yıl dönümünde anlamlı ve değerli bir kitabı dünya kitaplığına kazandırıyor.
Prestij kitap olarak yayınlanan 704 sayfalık çalışma, bin 100 adet numaralı ve özel olarak tasarlandı. Eserde, usta şair hayattayken (1902-1963) Türkiye'den Brezilya ve Japonya'ya kadar tüm Dünya'da, 40'tan fazla dilde yayınlanmış kitaplarının kapakları ve kitapların içeriği ve hikâyeleri hakkında bilgilere yer verildi.
Nâzım'ın hiçbir kalıba sığmayacağını ifade ederek, hakkında pek çok araştırma yapan M. Melih Güneş'in kaleminden hazırlanan kitabın editörlüğünü Turgay Fişekçi, grafik tasarımını Aykut Genç, yayın koordinatörlüğünü ise Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç yaptı.

Ünlü şairin külliyatındaki bilinmeyen pek çok eseri bulup gün ışığına kavuşturmasıyla da yazarının ve Küçükçekmece Belediyesi'nin Türk edebiyatına ve "Nâzım'a bir armağan" ı niteliği taşıyan kitap, şairin eserleri hakkında kapsamlı ve değerli bir kaynak olarak araştırmacılar ve okurlarıyla buluşacak. Kitabın araştırma sürecinde ağırlıklı olarak, Nâzım Hikmet'in Moskova'daki kendi evinden ve M. Melih Güneş'in kitaplığından yararlanıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "119. doğum gününde usta şairin bizlere mirası olan eserleri hakkında bilgiler içeren, M. Melih Güneş'in ‘Nâzım Hikmet'in Ellerinin İzinde' isimli, kaynak değerinde anlamlı bir kitabı dünya kitaplığına armağan ediyoruz. Nâzım Hikmet, ulusal ile evrenseli başarıyla bir araya getiren, aşkı, kavgayı, ümidi kitlelerle paylaşan, dizeleriyle dünyaya mâl olmuş, önemli bir değerimizdir. O, dizeleriyle hislerimize ve hayallerimize tercüman olmaya devam ederken, onun kültürel mirasına sahip çıkmak ve tüm eserlerini böyle bir çalışmada buluşturup gün ışığına çıkarmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

 

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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