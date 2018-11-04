Nazlı Hamarat'a eski sevgilisi Aydın Gaffar'dan 2 ay uzaklaştırma!

Eski sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Aydın Gaffar, bir moda yarışmasıyla tanınan ve ardından işinsanı eşi Emir Cevdet Şaşmaz’ın Ukrayna’da öldürülmesiyle tekrar gündeme gelen Nazlı Hamarat hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı