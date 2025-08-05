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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım NBA yıldızları 2025 Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak! - Basketbol Haberleri

        NBA yıldızları 2025 Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak!

        Basketbolda 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Luka Doncic, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün gibi pek çok NBA yıldızı, ülkelerinin milli formasını giyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 12:55 Güncelleme: 05.08.2025 - 12:56
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        NBA yıldızları EuroBasket'te sahne alacak!
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        Avrupa basketbolunun milli takımlar bazındaki 1 numaralı organizasyonu Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) için geri sayıma geçildi.

        27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında Finlandiya, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'da organize edilecek şampiyona, birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu milli takımlara ev sahipliği yapacak.

        Şampiyonada Luka Doncic, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün gibi yıldız basketbolcular, ülkeleri adına parkeye çıkacak.

        Turnuvada NBA'de oynayan Alperen Şengün ve Adem Bona, ay-yıldızlı forma ile boy gösterecek.

        Ülkelerinin geniş kadrolarına davet edilen ve bu yaz milli formayı giymesi beklenen NBA oyuncuları şu şekilde:

        Türkiye: Alperen Şengün (Houston Rockets), Adem Bona (Philadelphia 76ers)

        Slovenya: Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

        Sırbistan: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers), Nikola Jovic (Miami Heat), Nikola Topic (Oklahoma City Thunder), Tristan Vukcevic (Washington Wizards)

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        Yunanistan: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

        Bosna Hersek: Jusuf Nurkic (Utah Jazz)

        Çekya: Vit Krejci (Atlanta Hawks)

        Finlandiya: Lauri Markkanen (Utah Jazz)

        Fransa: Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Moussa Diabate (Charlotte Hornets), Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Alex Sarr (Washington Wizards), Guerschon Yabusele (New York Knicks)

        Gürcistan: Goga Bitadze (Orlando Magic), Sandro Mamukelashvili (Toronto Raptors)

        Almanya: Tristan Da Silva (Orlando Magic), Dennis Schroder (Sacramento Kings), Franz Wagner (Orlando Magic)

        İsrail: Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

        İtalya: Simone Fontecchio (Miami Heat)

        Letonya: Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks)

        Litvanya: Jonas Valanciunas (Denver Nuggets)

        Karadağ: Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

        Polonya: Jeremy Sochan (San Antonio Spurs)

        Portekiz: Neemias Queta (Boston Celtics)

        İspanya: Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Eli John Ndiaye (Atlanta Hawks)

        İsveç: Pelle Larsson (Miami Heat)

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