Ünlü oyuncu Necip Memili ilk kez babalık heyecanı yaşadı. Didem Dayıcıoğlu ile evli olan Memili kız babası oldu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; çift 51 santimetre ve 3,5 kilo dünyaya gelen kızlarına Asya ismini verdi.

Memili, 2 gün önce eşinin doğum yapacağını söylemişti. Memili,"Kız babasıyım. Kız olacak inşallah, heyecan var" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.

Çukur'da Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil de iki gün önce baba olmuş ve oğluna Marsel ismini vermişti.