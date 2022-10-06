'Hayat Bugün'ün tanıtımı yayınlandı 0:00 / 0:00

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SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşmak için gün sayan, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un milyonların beğenisini kazanan dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün merakla beklenen tanıtımı yayınlandı.

Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol’un yer aldığı dizinin ilk tanıtımı dikkat çekti. Kadrosuyla öne çıkan 'Hayat Bugün' tanıtımıyla, özellikle de hastanenin yeni başhekimi Barış Güvener’in “Sizin için ne yapabilirim?” sorusu çok konuşulacağa benziyor.

David Schulner’in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor.

Sezonun iddialı projesi ‘Hayat Bugün’ün konusu ise şöyle: Başhekim Barış Güvener, İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkânsız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikâyelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak.

Ekran yolculuğu için gün sayan 'Hayat Bugün' farklı hikayesi ve güçlü isimleri ile çok yakında SHOW TV’de...