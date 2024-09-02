"Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!" 12 kişi gerçeklik algınızı sorgulatacak kareleri paylaştı!
Zihninizi yanıltacak karelerle dolu bir dünyaya hoş geldiniz! 12 kişi, gerçeklik algınızı sorgulatacak fotoğrafları paylaştı; bu görseller sizi şaşkına çevirecek! İşte detaylar...
"Nehir yatağında bir uzaylı heykeli başı buldum."
"Kızımın benleri düz bir çizgi halinde."
"Aynı dövmeye sahip iki yabancıyla tanıştım."
"Babamın 84 olimpiyatlarındaki bayrak meşalesi."
"Kroger çileği ile çiftçi pazarı çileği arasındaki çarpıcı fark."
"Sadece 8 parmağı olan kişi."
"Patatesin içinde büyüyen mantar."
"Motorsikletçilerin yüz kaskı takmasının gerçek nedeni."
"Bugün bir kaplumbağanın çitimi kırıp geçeceğini beklemiyordum."