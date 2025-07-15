Nemrut Dağı'ndaki simge eserler nano kireçle korunacak

Bu kapsamda Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ile Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bu yıl, Batı terasında yer alan ve Nemrut Dağı'nın simge eserleri olarak bilinen Kartal Başı ile Kral l. Antiochos'un heykelinde uygulamalara hız verildi.