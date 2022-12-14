Neşet Ertaş filmi vizyona girmeyecek!

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İzleyicilerin karşısına 23 Aralık'ta çıkması planlanan, Neşet Ertaş'ın hayatının konu edinildiği 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adlı sinema filminin gösterime girmesi mahkeme kararıyla yasaklandı. Filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle gösterimi durdurma kararı alan Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın, "Mahkemelerden biri haklılığımızı nihayet gördü ve tedbir kararı verdi. Film vizyona girmeyecek. Cuma günü diğer dosyadan da karar bekliyoruz. Bizi gönülden destekleyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın yapımcısı Mustafa Uslu

Filmin vizyona girmemesi ile ilgili açılan davalardan birisi de 16 Aralık Cuma günü görülecek.

Avukat Uğur Çapkın daha önce yaptığı açıklamada, iki imza alınması sonucu Neşet Ertaş'ın eserlerinin kullanıma açıldığını ve kitap üzerinden film çalışmasının ailenin izni olmadan yapıldığını söyleyerek, "Ne ailenin ne de Neşet Ertaş'ın verdiği bir izin yok. Ertaş'ın eserlerinin notaya alınması başka bir şey, eserlerin film olarak ve ailenin izni olmadan perdeye aktarılması başka bir şey" demişti.

"BU KONUYU VASİYET OLARAK BİZE EMANET ETTİ, MÜSADE ETMEYİZ"

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatının beyazperdeye aktarılacağının açıklanması üzerine ailesi tepki göstermişti. Aile üyeleri yayımladıkları mesajda, Neşet Ertaş hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ancak sanatçının bu konuya asla izin vermediğini belirtmişti.

Yapılan açıklamada çekilmekte olan filmin telif hakları ile ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, film yapımcısı kişi, kişiler ve firmalara noter vasıtası ile gerekli ihtarnameler gönderildiği bilgisi yer aldı.

Ertaş ailesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Merhum Neşet Ertaş’ın hayatının sinema eseri olarak çekilmesi yönünde bazı film yapımcısı kişi ve kuruluşlar tarafından birtakım çalışmalar yürütüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız.

Neşet Ertaş (1938 - 2012)

Öncelikle belirtelim ki, Neşet Ertaş’a hayatta iken defalarca bu tür teklifler gelmesine rağmen, kendisi ile ilgili sadece belgesel yapılmasına rıza göstermiş, sinema filmi konusuna asla müsaade etmemiştir. Bu durumun birçok tanığı vardır. Ayrıca bu konuyu vasiyet olarak bize emanet ettiği için ve bizler de hiçbir şekilde babamızın çizgisinden ayrılmadığımız için, müsaade etmemiz zaten mümkün değildir.

Neşet Ertaş’ın ailesi ve mirasçıları olarak açıkça ve önemle belirtmek isteriz ki, bu hususta bizlerden herhangi bir izin veya muvafakat alınmamıştır. Ayrıca çekilmesi olası bir filmde isimlerimizin veya hayatımızdan kesitlerin vs.’nin de herhangi bir şekil ve şartta yer verilmesine izin ve onayımız yoktur.

Yapılmakta olduğunu öğrendiğimiz film çalışmasının, Telif Hakları ile ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğu açıkça ortadadır.

İlgili film yapımcısı kişi, kişiler ve firmalara noter vasıtası ile gerekli ihtarnameler gönderilmiştir. Gelişmelere göre gereken tüm yasal ve hukuki adımlar atılacaktır.

Vasiyetinin bilinmesine rağmen, böyle bir projenin içinde bulunmayı kendilerine yakıştıranların, Neşet Ertaş’a ve onun felsefesine ne kadar uzak kişiler olduğunu da halkımızın takdirine bırakıyoruz.

Türk müzik kültürünün ve Anadolu halk müziği geleneğinin en önemli damarı olan “Türkü” kültürünü naçizane temsil eden Neşet Ertaş’ın en büyük mirası, halkımızın yüce gönlüne emanet ettiği eserleri ve türküleridir. Hayatı boyunca halktan ve Hakk’tan yana olan babamızın isminin böyle yasadışı bir durumun içinde geçmesi son derece üzücüdür.

Neşet Ertaş

Kitap okumayan, belgesel seyretmeyen insanlar da Neşet Ertaş’ı tanısınlar!” diye, babamızın vasiyetini çiğneyerek, maneviyatımızı satmıyoruz!

Bu bağlamda teklif götürülen rejisör, senarist, oyuncu ve müzisyenlerin, nasıl bir işin içinde olacaklarını vicdanlarında tartmalarını rica ediyoruz. “Halkın sanatçısı”nın çocukları olarak, önce Allah’a, sonra adalete ve babamıza her zaman sahip çıkan, doğruyu gören halkımıza sığınıyoruz.

Saygılarımızla. 26.08.2021

Neşet Ertaş’ın Ailesi

Eşi : Nigâr Leyla Ertaş

Kızı : Döne Ertaş

Oğlu : Hüseyin Ertaş

Kızı : Canan İlhan

Mustafa Uslu

'Garip Bülbül Neşet Ertaş''ın yapımcısı Mustafa Uslu, Habertürk'e konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Son derece üzgünüm. Biz, çıkan karara itirazda bulunduk. Bilirkişi izlemeden böyle bir karar alınmasını anlamıyorum. Biz kimsenin kişilik haklarını ihlal etmedik. Kişilik hakları, kişi vefat edince ortadan kalkar. Babadan oğula geçmez. 70 yıl boyunca kamuya ait olur. Kamuya mâl olmuş birinin hayatını filme çekmenin nesi yanlış? Biz ayrıca 10 yıl önce yayımlanan bir kitabı filme yansıttık. Neden kimse 10 yıl boyunca o kitaba itiraz etmedi? Biz Büyük Usta Neşet Ertaş'ı asla incitecek bir şey yapmadık, öyle bir işin içine girmedik. Biz bir ustanın hayatını ona yakışır bir halde beyazperdeye yansıtmak için çalıştık ama Türkiye'nin gündemi oldu. Yıl 2022, bir filme bir sanat eserine sansür uygulanmaya çalışılıyor. Benim görüşüm şu, çocukları Erol Parlak'ı çocukça kıskançlık sebebiyle istemedi. Erol Hoca ile Neşet Ertaş ile baba - oğul ilişkisi doğmuş aralarında. Ailenin tabii ki maddi bir talebi oldu. Bu gerçekleşseydi bu dava süreci olmayacaktı. 'Erol'u oradan gönder' dediklerinde ben Döne Ertaş'ı dinleseydim, her şey yolunda gidecekti fakat ben kendi mesleğime ihanet etmiş olacaktım" dedi.