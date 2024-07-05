Nesil Çalışkan İngiltere'de Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk oldu

İngiltere'de dün gerçekleşen genel seçimlerinde ilk kez Kıbrıslı Türk kökenli bir aday seçildi. İşçi Partisi'nden aday olan Nesil Çalışkan, doğu Londra'daki Barking'de seçimi kazandı ve Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk oldu.

"GURUR DUYUYORUM"

Çalışkan seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi Partili milletvekili olmaktan gurur duyuyorum. Bana güvendikleri için Barking sakinlerine teşekkür ederim. Sizin için yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

I’m so proud to be a Labour MP. Thank you to Barking residents for putting your trust in me. I promise to work tirelessly for you.



Thank you to my wonderful husband @calemre for all his support and taking this photo 😊 https://t.co/mAHox7A0hE — Nesil Caliskan (@Nesil_Caliskan) July 5, 2024 35 yaşındaki Çalışkan, Kıbrıs kökenli ve İngiltere'de Kıbrıslı Türk bir ailenin çocuğu olarak doğup büyüdü. Ailesi 1970'lerde Kıbrıs'a göç etti. Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer Haberi Görüntüle 2018 yılında Londra'daki en genç ilçe belediye meclis başkanı olarak seçilen Nesil Çalışkan, Enfield Belediye Meclisi Başkanı olarak göreve gelmişti. O dönem BBC'ye verdiği demeçte, "Enfield Belediyesi'nin ilk kadın başkanı olmanın ne kadar özel olduğunun farkındayım. Hayatın boyunca yaşadığın bir yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici." ifadelerini kullanmıştı.