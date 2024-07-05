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        Haberler Dünya Nesil Çalışkan İngiltere'de Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk oldu | Dış Haberler

        Nesil Çalışkan İngiltere'de Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk oldu

        İngiltere'de dün yapılan seçimde 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona ererken, İşçi Partisi'nden Nesil Çalışkan Barking'de seçimi kazandı ve Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:47
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        Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk
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        İngiltere'de dün gerçekleşen genel seçimlerinde ilk kez Kıbrıslı Türk kökenli bir aday seçildi. İşçi Partisi'nden aday olan Nesil Çalışkan, doğu Londra'daki Barking'de seçimi kazandı ve Avam Kamarası'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk oldu.

        "GURUR DUYUYORUM"

        Çalışkan seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi Partili milletvekili olmaktan gurur duyuyorum. Bana güvendikleri için Barking sakinlerine teşekkür ederim. Sizin için yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

        35 yaşındaki Çalışkan, Kıbrıs kökenli ve İngiltere'de Kıbrıslı Türk bir ailenin çocuğu olarak doğup büyüdü. Ailesi 1970'lerde Kıbrıs'a göç etti.

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        2018 yılında Londra'daki en genç ilçe belediye meclis başkanı olarak seçilen Nesil Çalışkan,

        Enfield Belediye Meclisi Başkanı olarak göreve gelmişti.

        O dönem BBC'ye verdiği demeçte, "Enfield Belediyesi'nin ilk kadın başkanı olmanın ne kadar özel olduğunun farkındayım. Hayatın boyunca yaşadığın bir yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici." ifadelerini kullanmıştı.

        Çalışkan'ın seçilmesi, İngiliz siyasetinde önemli bir dönüm noktasına işaret ettiği ve ülkenin siyasi ortamında artan çeşitliliğin altını çizdiği ifade edildi.

        *Haberin görseli Nesil Çalışkan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

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        #Nesil Çalışkan
        #İngiltere
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