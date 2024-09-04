Nesim Turan, çeyrek finalde veda etti
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S4 sınıfında milli sporcu Nesim Turan, çeyrek finalde oyunlara veda etti.
Milli sporcu Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları para masa tenisinde erkekler S4 sınıfında çeyrek finalde elendi.
South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Nesim, çeyrek finalde Güney Kore'den Jung Gil Kim'le karşılaştı.
İlk seti 11-7 kazanan Nesim, sonraki setleri 5-11, 5-11 ve 6-11 kaybederek sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı ve elendi.
Nesim Turan, oyunları çiftlerde Abdullah Öztürk'le kazandığı bronz madalyayla tamamladı.