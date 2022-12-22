Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Net asgari ücret belli oldu! 2023 Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

Net asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2022 yılı Temmuz ara zammı ile 5 bin 500 TL'ye yükselen asgari ücrete 2023 yılında yüzde 54 oranında zam yapıldı. İşte, 2023 net asgari ücret zammında son durum...

ABONE OL
  • NET ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI | 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar oldu? Zam sonrası net asgari ücret kaç TL'ye yükseldi?

    Asgari ücrete 2023 yılında uygulanacak zam oranı, 22 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2022 Temmuz zammında 5 bin 500 TL'ye yükselen net asgari ücret 8 bin TL'yi geçti. Son dakika açıkamasının ardından "2023 Net asgari ücret ne kadar oldu? Zam sonrası net asgari ücret kaç TL'ye yükseldi?" soruları gündeme geldi. İşte, 2023 net asgari ücret...
  • NET ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI | 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar oldu? Zam sonrası net asgari ücret kaç TL'ye yükseldi?

    BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR!

    Net asgari ücret zammı; GSS sigortası, stajyer maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, yaşlı maaşı ve engelli aylığı gibi pek çok kalemi etkiledi.
  • NET ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI | 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar oldu? Zam sonrası net asgari ücret kaç TL'ye yükseldi?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMINI AÇIKLADI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Çalışan ve işveren tarafları ortak bir rakam üzerinde anlaşamadı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş basın toplantısında yer almadı.

    Asgari ücret rakamının ekonomik ve sosyal görünümle uyumlu olduğunu, enflasyonun düşüş sürecinde olduğunu belirten Erdoğan ''Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette ara bir düzenleme yapmaktan kaçınmayız'' dedi.

     

    Yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu. Dolar bazında asgari ücret bugünkü kurla 455 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2018 rakamının üzerine çıkıldı. Ancak OVP'deki 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa 8 bin 506 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek. 1 Ocak 2023 itibariyla işverene calıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek  
  • NET ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI | 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar oldu? Zam sonrası net asgari ücret kaç TL'ye yükseldi?

    YENİ NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 net asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı.
  • NET ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI | 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar oldu? Zam sonrası net asgari ücret kaç TL'ye yükseldi?

    YILLIK ARTIŞ YÜZDE 75 OLDU!

    2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL oldu. Net 8 bin 500 TL olan asgari ücrette ocak ayına göre artış oranı yüzde 94 oldu. Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayına göre asgari ücretteki artış yüzde 54 seviyesinde gerçekleşti.

    Asgari ücretle çalışanlar 2022 yılının ilk 6 ayında 4 bin 253 TL, toplam 58 bin 520 TL kazanç elde etti. Yılın ikinci yarısında ise 5 bin 500 TL'lik asgari ücretle 12 bin TL kazanç elde etti. Böylece yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu.
  • NET ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI | 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar oldu? Zam sonrası net asgari ücret kaç TL'ye yükseldi?

    NET VE BRÜT MAAŞ FARKI NEDİR?

    Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

    Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.
  • NET ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI | 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar oldu? Zam sonrası net asgari ücret kaç TL'ye yükseldi?

    NET MAAŞ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

    Net maaş işçinin eline kesinti olmadan geçen paraya verilen addır. Net maaş hesaplaması Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak yapılır.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.