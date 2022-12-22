CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMINI AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Çalışan ve işveren tarafları ortak bir rakam üzerinde anlaşamadı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş basın toplantısında yer almadı.

Asgari ücret rakamının ekonomik ve sosyal görünümle uyumlu olduğunu, enflasyonun düşüş sürecinde olduğunu belirten Erdoğan ''Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette ara bir düzenleme yapmaktan kaçınmayız'' dedi.

Yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu. Dolar bazında asgari ücret bugünkü kurla 455 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2018 rakamının üzerine çıkıldı. Ancak OVP'deki 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa 8 bin 506 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek. 1 Ocak 2023 itibariyla işverene calıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek