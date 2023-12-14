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        Haberler Televizyon Netflix dizisi Kuş Uçuşu 2. sezon yayınlandı mı ve ne zaman çıkacak?

        Kuş Uçuşu 2. sezon yayınlandı mı ve ne zaman çıkacak?

        Netflix dizisi Kuş Uçusu'nun yeni sezon tarihi sorgulanmaya başladı. Türk yapımı dizinin başrollerinde Birce Akalay ve Miray Daner gibi isimler yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:27
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        Geçen sene ilk sezonuyla ekranlara gelen Netflix yapımı Türk dizisinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Burak Yamantürk, Defne Kayalar, Şifanur Gül gibi isimler yer alıyor.

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        KUŞ UÇUŞU KONUSU NEDİR?

        Netflix'te Kuş Uçuşu'nun konusuna dair belirtilen açıklama şu şekilde "Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?"

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        KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Kuş Uçuşu 2. sezon bölümleri 14 Aralık 2023 Perşembe günü Netflix'de izleyici ile buluşacak.

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        KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU

        İlk sezonda Aslı'nın Lale'yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandırılan dizinin yeni sezonunda Aslı ve Lale'nin kıran kırana verecekleri mücadeleler ve ayakta kalma savaşı konu edinecek.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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