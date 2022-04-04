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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Netflix'ten Will Smith kararı!

Netflix, Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith’in başrolünde yer alacağı "Fast and Loose" isimli film projesini rafa kaldırdı

HABERTURK.COM
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri, geçtiğimiz hafta 94. kez düzenlenmişti. Oyuncu Will Smith'in eşine söylediği sözlerden dolayı sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat atması ödül törenini gölgede bırakmıştı.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    AKADEMİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

    Herkes "King Richard" filmiyle kazandığı Oscar ödülünün geri alınıp, alınmayacağını merakla beklerken ünlü aktör, 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    RAFA KALKTI!

    Hollywood Reporter'da yer alan habere göre; Netflix’in başrolde Will Smith’in rol almasını planladığı "Fast and Loose" filmi projesiyle ilgili karışıklık, Oscar Ödül Töreni’nden bir hafta önce yaşanmıştı.

    Yönetmen David Leitch’in projeden ayrılmasından sonra Netflix, acil yönetmen arayışındaydı. Bu sırada ünlü oyuncunun Oscar töreninde eşinin rahatsızlığıyla ilgili şaka yapan sunucuya tokat attığı olay yaşandı. Netflix’in olayın ardından Smith'in film projesini rafa kaldırdığı öğrenildi.

    "Fast and Loose", bir suç örgütü liderinin geçirdiği saldırıdan sonra hafızasını kaybetmesini konu alacaktı.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    NELER YAŞANMIŞTI?

    Ünlü komedyen Chris Rock, sahnede saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapmıştı.

    "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

    Rock'un, Smith'in eşi Jada Pinkett'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espri yapması, Will Smith'i oldukça sinirlendirmişti. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Smith, esprinin devam etmesi üzerine sahneye çıkıp Chris Rock'a tokat atmıştı.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

     

    ÖZÜR DİLEDİ

    Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapatırken, "King Richard" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscar"ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde konuşmuştu.

    Ünlü oyuncu, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    "ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ ZEHİRLİ VE YIKICIDIR!"

    Rock'a tokat atan Smith, ardından Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtmişti.

    Smith, yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullanmıştı.

    Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Will Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yapmıştı.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    "UTANDIM!"

    Oyuncu, sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur." diye yazmıştı.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    İLK SÖZLER

    Jada Pinkett, yaşanan tatsız olaydan günler sonra sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulunmuştu.

    Smith, gönderisine "Bu bir iyileşme mevsimi ve ben buna hazırım." ifadelerini not düşmüştü.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    TOKAT OLAYINDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    Chirs Rock, tokat olayından sonra korumalarıyla birlikte stand-up şovunu sergileyeceği salona girerken görülmüştü.

    "SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

    Rock, daha sonra gösteri başında tokat olayı hakkında seyircisine "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok." demişti.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    "HER KARARI KABUL EDECEĞİM"

    Smith, kısa bir süre sonra Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etmişti.

    Will Smith, törende başarı kazanan meslektaşlarına odaklanılması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar aldığını belirtmişti. Ünlü aktör, buna ek olarak Akademi tarafından kendisine yönelik olarak alınacak her kararı da kabul edeceğini vurgulamıştı.
  • Netflix'ten Will Smith kararı!

    "KALBİM KIRIK"

    Smith, açıklamasında attığı o tokadı "şoke edici, acı verici, affedilemez" olarak nitelendirmişti. Tokat attığı Chris Rock ve ailesi de dahil olmak üzere kırdığı insanların listesinin uzun olduğunu belirten Will Smith, satırlarını şöyle sürdürmüştü:

    Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım.

    Smith, bütün yaşananlardan dolayı kalbinin kırık olduğunu da sözlerine eklemişti.

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