NEVÜ akademisyenlerinin eserleri öğrencilere burs oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Avanos Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim üyelerinin sergide yer alan eserleri, öğrencilere burs oldu.

NEVÜ GSF Seramik ve Cam Bölümü ile Avanos Meslek Yüksekokulu El Sanatları bölümü öğretim üyelerinin eserleriyle yer aldığı “BİR ARADA” Karma Seramik Sergisi, 1924 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral Salonunda açıldı. Türkiye genelinde toplam 53 üniversite ve meslek yüksek okulundan toplam 240 akademisyeninin katkı sağladığı sergi, bu alanda hizmet veren kurumların bir araya geldiği sanat buluşması oldu.

Akademisyenler tarafından yapılan eserler, sembolik bir rakamla satışa çıkarılarak, elde edilen gelir; sergiye katılan tüm katılımcı akademisyenlerin bağlı olduğu Türkiye genelinden eğitim kurumlarının ilgili bölümlerinde “acil ihtiyaç” durumunda olan 76 seramik ve cam bölümü öğrencilerine “yemek bursu” olarak değerlendirildi. Buna göre, NEVÜ Seramik ve Cam Bölümünde eğitim gören 6 öğrenciye 20192020 Bahar dönemi için yemek bursu verilmeye başlandı.

Toplumsal sorumluluk bilinci kapsamında yapılan bu anlamlı sergiye NEVÜ akademisyenlerinden; Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem, Öğr. Gör. Özlem Sağlıyan Sönmez, Dr. Öğr. Üyesi H. Aybike Karakurt, Dr. Öğr. Üyesi Betül Aytepe Serinsu, Öğr. Gör. Necmiye Demircioğlu ve Arş. Gör. Ferit Cihat Sertkaya katılarak üniversiteyi temsil etti.

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