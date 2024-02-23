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        KÜN'de uçak bakım teknisyeni yetiştirilecek

        Kapadokya Üniversitesi (KÜN), uçak bakım teknisyeni yetiştirilmesi amacıyla ORAN Kalkınma Ajansı ile iş birliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:46
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        KÜN'de uçak bakım teknisyeni yetiştirilecek
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        Kapadokya Üniversitesi (KÜN), uçak bakım teknisyeni yetiştirilmesi amacıyla ORAN Kalkınma Ajansı ile iş birliği protokolü imzaladı.

        KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KÜN ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol gereği, 18–29 yaş arası gençlerin istihdamının artırılması ve iş gücüne katılımlarının sağlanması için 54 kişiye uçak bakım teknisyenliği eğitimi verilecek.

        Proje ile gençlerin havacılık sektörüne daha etkin katılımı hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KÜN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Eyüp Atioğlu, katılımcılara mesleki ve dil eğitimi verileceği projeye başvuruların 3 Mart'a kadar süreceğini belirterek, "Uçak bakım teknisyenliği gibi stratejik bir alanda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hem gençlerimizin istihdam olanaklarını artıracak hem de havacılık sektörünün hızla büyüdüğü bu dönemde ülkemizin havacılık sektöründeki rekabet gücünü güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

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