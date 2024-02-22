Bakan Yumaklı: 'Türkiye Yüzyılı' sadece bir, iki kelimeden ibaret değildir (3) AKPARTİ NEVŞEHİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, seçim ofisi açılışı ve çeşitli ziyaretlerinin ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin kendi yerli ve milli savaş uçağı olması için talimat verdiğini belirten Bakan Yumaklı, "O savaş uçağının ilk ve en önemli parçası ortaya konulduğunda 'kalorifer peteği' diye dalga geçtiler. Bakın değerli kardeşlerim, bunlar gerçekten şöyle biraz düşününce insanın aklının almadığı şeyler. Bugün 'o kalorifer peteği' dedikleri ya da işte 'orada bir çubuk var. Vileda çubuğuna benziyor' dedikleri şey hepsinin aslında bütün dünyanın medyalarında birinci sırada yer alan 'evet Türkiye bu işi başardı' sonucuyla nihayetlenmiş olması bizim gururumuz onların da utancı oldu. Milletimizin her alanda nasıl bir ilerleme kaydettiğini görmek istemeyecekler ve istememeye devam edecekler. Ancak üretimini de ihracatını da gelişmesini de kat be kat artıran hızla büyüyen bir Türkiye var. Bu süreç aynı şekilde devam edecek" dedi. SEKTÖR PAYDAŞLARI TOPLANTISINA KATILDI Bakan Yumaklı, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'ndaki programının ardından Ticaret ve Sanayi Odalarına ziyarette bulundu ve kentteki iş insanları ile 'sektör paydaşları toplantısında' bir araya geldi. Son yıllarda dünya genelinde yaşanan bazı olayların gıdanın önemini artırdığını belirten Bakan Yumaklı, "Ülkeleri yönetenler kendi halklarının gıdaya ulaşımı ile ilgili bir tehdit olarak gördüler ve yeniden bütün politikalarını revize ettiler. Biz de öyle yaptık. Potansiyellerimize geri dönüp baktık. Doğal afetler olmaya başladı. Bu da tarımın, ormanın ve gıdanın stratejik önemini artırdı. Yine, iklim değişikliği de önemli bir unsur. İklim değişikliğinin etkisinin en çok hissedecek olan ülkelerin başındayız. Akdeniz havzasındayız" dedi. 'İHRACAATI 35- 40 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ' Sürdürülebilirlik vurgusu da yapan Bakan Yumaklı, "Bizler sürdürülebilir, verimli, kaliteli bir üretim ile kayıtlılık olsun istiyoruz. Bütün bunlardan elde edilen kazancın da sektöre yatırım olarak geri dönmesini istiyoruz. Son aylarda bizim devrim niteliğindeki düzenlemelerimiz Resmi Gazete'de birbiri ardına yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Bu aldığımız kararlardan bir tanesi de Kozaklı'daki jeotermal organize tarım bölgesidir. Bu yatırım tamamlandığında 1352 dekarda 46 sera, 16 tarımsal sanayi tesisi kurulmasını sağlayacağız. Bizim bir eksikliğimiz var. Üretmiş olduğumuz ürünlerin daha katma değerli hale getirilmesiyle alakalı tarımsal sanayi konusunu biraz geride bırakıyoruz. Bunu öncelememiz gerekiyor. Üretilen ürünlerin yine sanayi tesislerinde işlenerek marka değeri kazanmasını önemsiyoruz. Bizler yaptığımız üretimle hem bu ülkenin ihtiyacını karşılayacağız hem de geçtiğimiz yıl 31 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri ihracatını inşallah 35- 40 milyar dolara çıkartmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 23:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 23:23 facebook

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