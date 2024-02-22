Bakan Yumaklı: 'Türkiye Yüzyılı' sadece bir, iki kelimeden ibaret değildir (2) 'BURASI,HAKİKATEN SON DERECE ÖZEL' Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, seçim ofisi açılışı ve çeşitli ziyaretlerinin ardından doğal patates depolarında incelemede bulundu. Burada konuşan Yumaklı, "Nevşehir'in doğal depolama alanlarından bir tanesindeyiz. Dünyada farklı örnekleri belki vardır. Ama burası, hakikaten son derece özel. Hem havalandırma için hem de diğer hususlar için herhangi bir enerji harcamaya gerek kalmaksızın başta patates olmak üzere farklı ürünlerin depolanabildiği doğal bir alandayız. Ülkemizde 5,7 milyon tonluk bir patates üretiminin olduğunu söylemek istiyorum. Nevşehir, patates üretimi açısından Türkiye'de 8'inci sırada. Patates üretiminde kullanılan tohumların tamamı sertifikalı tohum. Bu verimlilik açısından son derece önemli. Verimlilik açısından dünyadaki örneklerine göre, yaklaşık yüzde 80'e yakın daha fazla verim alınması söz konusu" dedi. 'HENÜZ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİLİZ' Türkiye'nin tohumculukta dünyada söz sahibi ülkelerden bir tanesi olduğunu aktaran Yumaklı, "Tohum üretiminde ilk 10 ülke arasındadır. Türkiye'de üretimde kullanmış olduğumuz tohumların yüzde 97'si, bu ülkenin topraklarında üretilmektedir. Bizim tohum açısından ya da bitkisel üretim açısından herhangi bir problemimiz yok. Ancak bazı ürünler var ki bunların tohumlarıyla alakalı henüz istediğimiz seviyede değiliz. Bunlardan bir tanesi de patates tohumu. Ancak bu konuda işletmelerimiz ve firmalarımız Ar-Ge yaparak patatesteki tohum üretimini şu anda yaklaşık yüzde 15 civarındayız. Bu rakamı yüzde 50-60'lara çıkarmakla ilgili ciddi bir çaba var" diye konuştu. 'GIDA İLE İLGİLİ KONULAR SİYASET MALZEMESİ YAPILMAMALI' Bazı ürünler üzerinden siyaset yapıldığını belirten Yumaklı, "Maalesef bazı ürünler üzerinden, onlar sembolleştirilerek çok farklı bir ortam oluşturulup, onların üzerinden siyaset yapılıyor. Her zaman söylediğim gibi gıda ile alakalı konular siyaset malzemesi yapılmamalı. Çünkü bu üreticiye de haksızlık, bununla ilgili oluşan ortamdan olumsuz etkilenen tüketiciye de haksızlık. Gerçekten bu konunun tekrar altını çizmek istiyorum. Sezonun toplamında şu anda Nevşehir'de, 660 bin tonluk bir patates stoğu var. Bunun 100 bin ton civarında kısmını tohum olarak düşünürsek, sadece Nevşehir'de 500 bin tonluk bir stok söz konusu. Diğer illerimizde, depolarımızda yeteri kadar ürünümüz var hatta fazlamız var. Türkiye'nin bazı ürünlerin üretimi konusunda kendine yeterliliği, kendi ihtiyaçları için ve ülkeye gelen turistlerin ihtiyacını karşılamak anlamında yeterli. Yeterli olamadığımız kısımlar için de bunları yüzde 100'e tamamlamak için; çok yoğun bir çaba var. O yüzden buradan başta patates üreticileri olmak üzere bu ülkenin gıda arz güvenliğine katkıda bulunan bütün üreticilere teşekkür ediyorum" dedi. 'HERHANGİ BİR SPEKÜLASYON SÖZ KONUSU DEĞİL' Şu anda patates ve soğanla ilgili herhangi bir spekülasyonun olmadığını söyleyen Yumaklı, şöyle konuştu: "Bu dönemde artık hepimiz de biliyoruz ki ne patatesle alakalı ne de soğanla alakalı aldığımız tedbirler neticesinde herhangi bir spekülasyon söz konusu değil. Olmayacaktır da. Olmaması için hükümet olarak her şeyi yapacağız. Tekrar ediyorum. Hem üretici için hem de tüketici için son derece büyük haksızlık olan bu duruma hiçbir şekilde göz yummayacağız. Bu, sadece bu ürünler için değil. Önümüze gelen bu konuda haksız ortamların oluşmasının sebebi olan bütün hususlara da müdahil olmuş olacağız. Bu konuda Ticaret Bakanımızla çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tekrar şunu söylemek istiyorum; Türkiye'nin gıda arz güvenliğiyle alakalı bir sorunu yoktur. Fiyat hareketlerini gıda arz güvenliği üzerinden tanımlamak mümkün değildir. Dolayısıyla bunun dışındaki hususlara da tüketicinin zararına olacak eylemlere de hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı olarak son derece kararlıyız. Bunun da mesajını buradan vermek istiyorum."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:23 facebook

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