Nevşehir'de eski eşi ve kızını bıçakla öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Danimarka'dan memleketleri Adana'ya gelen Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur, tatillerini geçirdikleri Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir otelin havuzunda, 22 Temmuz 2023'te Yaşar Timur'un bıçaklı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

Son sözü sorulan sanık, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Müşteki avukatları sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, boşandığı eşi ile kızını otel havuzunda bıçakla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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