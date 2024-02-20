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        Nevşehir'de eski eşi ve kızını bıçakla öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde, boşandığı eşi ile kızını otel havuzunda bıçakla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:59 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:59
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        Nevşehir'de eski eşi ve kızını bıçakla öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde, boşandığı eşi ile kızını otel havuzunda bıçakla öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yaşar Timur tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Müşteki avukatları sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        Son sözü sorulan sanık, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        - Olay

        Danimarka'dan memleketleri Adana'ya gelen Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur, tatillerini geçirdikleri Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir otelin havuzunda, 22 Temmuz 2023'te Yaşar Timur'un bıçaklı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

        Yaşar Timur, olaydan sonra jandarmaya teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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