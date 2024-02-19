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        Teknoparkta çalışan genç yazılımcılar, kadınların hayatını kolaylaştıracak uygulama geliştirdi

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de yazılım uzmanı üç arkadaş, ev temizliği hizmeti almak isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak için uygulama geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:20
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        Teknoparkta çalışan genç yazılımcılar, kadınların hayatını kolaylaştıracak uygulama geliştirdi
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        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de yazılım uzmanı üç arkadaş, ev temizliği hizmeti almak isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak için uygulama geliştirdi.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki Kapadokya Teknopark'ta üç yıl önce firma kuran NEVÜ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi Kadir Aba (34) ile bilgisayar mühendisleri Gülhan Gülez (33) ve Berk Demir (26), yazılım alanında çalışma başlattı.

        Genç yazılımcılar, çalışmalar kapsamında temizlik işinde hizmet veren firmalara dijital ortamda ulaşılmasını sağlayan uygulama geliştirdi.

        Uygulamada, uzun yıllardır sektörde hizmet sunan, yeterli personel sayısı ve ekipmanı olan işletmelerle direkt irtibat kurularak 200 firmanın iletişim ve fiyat bilgileri uygulamaya yüklendi.

        Halı, koltuk yıkama ve ev temizliği konusunda hizmet almak isteyenler, gerekli bilgi ve verileri uygulamaya yükleyip akabinde firmaların sunduğu fiyat teklifi ve avantajlardan uygun olanı onaylayarak sürecin başlamasını sağlayabiliyor.

        Büyükşehirler ile Nevşehir'de kullanıma sunulan uygulama, cep telefonlarına Android ve iOS mağazalarından indirilebiliyor.

        Proje koordinatörü Gülhan Gülez, AA muhabirine, dışarıdan hizmet alımıyla gerçekleşen temizlik konularında yaşadıkları sorunlar nedeniyle böyle bir çalışma başlattıklarını belirtti.

        Sağladığı avantaj ve desteklerden yararlanmak amacıyla Kapadokya Teknopark'ta konuşlandıklarını ve meşakkatli bir sürecin ardından uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Gülez, şunları söyledi:

        "Halı yıkama konusunda daha önce görüştüğüm şirketlere ulaşamıyordum. Sürekli yeni bir şirketi bulmak zorunda kalıyordum. Ev temizliği için de birisini çağırdığımda güvenlik endişelerim oluyordu. Daha önceden bu işi yapıp yapmadığını bile bilemiyordum. Fikir de buradan çıktı. Temizlik sektöründeki şirketleri tek çatı altında toplayarak bir nevi sektörü dijital hale getirerek herkesin hizmete kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamayı amaçladık. Halı yıkama ve ev temizliğine odaklandık. Halı yıkamada sisteme girip kaç halı varsa, kaç metrekareyse bunların detaylarını uygulamamıza girip sipariş oluşturabiliyorlar. Ev temizliğinde de evin boş olup olmadığı, metrekaresi giriliyor. Sistem sayesinde firmalar müşterinin evine ulaşıp hizmeti sunmuş oluyor. Tek merkezde tüm firmaların bulunduğu, yorumlar sayesinde önceki müşterinin memnun kalıp kalmadığının görüldüğü bir sistem oluşturduk, kullanıcılar da memnun. Azerbaycan, Katar gibi temizlik ihtiyaçları bizimkine benzerlik gösteren ülkelerde de benzer dijital uygulamayı hayata geçirmek istiyoruz."

        - "Uygulama zaman kaybını önlüyor"

        Proje ortaklarından NEVÜ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi Kadir Aba ise ortaya çıkardıkları uygulamayla özellikle çalışan kadınların zaman kaybını önlediklerini kaydetti.

        Teknolojinin hızla geliştiği dünyada temizlik hizmetlerini de cep telefonundaki uygulama ile kolaylıkla sağlayabildiklerini dile getiren Aba, "Yıkama sektörü kadınlar tarafından kullanabiliyor ama erkekler de bu konuda ciddi zorluk çekebiliyor. Halı yıkatacağımız zaman tek tek firmaları aramamız gerekebiliyor. Her firmadan ayrı ayrı fiyat ve görüş almak için zaman harcamak gerekebiliyor. Uygulama sayesinde insanlar tek platformdan firmaları görebiliyor, fiyatları karşılaştırıp kendilerine en uygun hizmeti alabiliyor. Kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeden bundan yararlanabiliyor." diye konuştu.

        Berk Demir de insanların hayatlarını kolaylaştıracak bir çalışmaya imza atıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını, uygulamayı en çok kullananlardan birisinin de kendisi olduğunu ifade etti.

        Nevşehir'deki bir halı yıkama firmasının sorumlusu Alperen Özler de Kapadokya Teknopark'ta geliştirilen uygulamayı kullanmaya başladıklarını söyledi.

        Uygulamadan hem kendilerinin hem de müşterilerinin memnun olduğunu dile getiren Özler, "Artık telefonla tek tek firma aranmıyor. 15 yıldır sektörün içindeyiz, işlerimizde artış oldu." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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