Turistler Kapadokya'daki seyir noktasından "sis denizi"ni izliyor

BEHÇET ALKAN - Peribacaları ve ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, son günlerde sık sık sisle kaplanan manzarayı, bölgenin hakim noktası Uçhisar Kalesi'nden izliyor.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya'nın simgelerinden Uçhisar Kalesi, turistleri ağırlıyor.

Bölgenin geniş coğrafyasının izlenebildiği 179 metre yüksekliğindeki dev peribacası turistlerin doğal güzellikleri kuşbakışı izlemesine imkan sunuyor.

Roma döneminde oyularak içine çok sayıda oda yapılan ve 1960'lı yıllara kadar belde halkının barınma amacıyla kullandığı yapının zirvesine merdivenleri tırmanarak çıkan turistler eşsiz manzarayı seyrediyor.

Bölgenin sisle kaplandığı anlarda bulutların üstünde olma hissi ve görüntüsü sunan zirveyi ziyaret eden turistler keyifli vakitler geçiriyor.

- Turistler masalsı görünümde fotoğraf çekiyor

Çinli turist Sun Kaichun, AA muhabirine, ilk defa ziyaret ettiği Kapadokya'daki tarihi ve doğal dokulardan etkilendiğini belirtti.

Sisli havanın çevreye farklı bir görünüm kazandırdığına değinen Kaichun, "Sabah vakitlerinde güneşli bir güne başladık. Sonra sis başladı ve etraf görünmez oldu. Bu yüksek noktadan etrafı izlemek çok keyifli." dedi.

Çinli turistlerden Liu Zhiyuan ise fotoğraflardan tanıdığı Kapadokya'da gezinti yapmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Burada çok farklı manzaralar var. Sis bastırınca kalenin zirvesine çıktık ve fotoğraf çekiyoruz. Kapadokya çok güzel." diye konuştu.

Yerli turistlerden Mustafa Erdem de sisin etkisiyle peribacaları ve kaya oluşumların çevresinde ortaya çıkan görüntüyü "muhteşem" olarak niteledi.

- "Peribacalarının sunduğu manzarayı başka hiçbir yerde bulamazsınız"

Bölgedeki yabancı turistlere eşlik eden turist rehberi Tuğşad Baş, Kapadokya'nın yılın 12 ayı farklı görünümlere bürünerek ziyaretçilerine sürprizler sunduğunu söyledi.

Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleri ile ilgi çekici konumda olduğunu anlatan Baş, şöyle konuştu:

"Kapadokya'yı diğer turizm destinasyonlardan ayıran özelliği yeryüzü yapısıdır. Peribacalarının sunduğu manzarayı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sis burada çoğunlukla kendini gösteren bir hava olayı. Sis bürüdüğünde Kapadokya çok farklı bir güzellik kazanıyor. Buradaki tarihi yapılar özellikle Çinli misafirlerimizin çok dikkatini çekiyor. Hava koşullarının ortaya çıkardığı manzarayı çok beğeniyorlar. Zaman zaman etkisini gösteren sis bölgede daha farklı bir ambiyans oluşmasına neden oluyor. Kapadokya, yaz aylarında ayrı bir görünüme kavuşuyor, kış aylarında tamamen beyaz örtüyle kaplanınca da başka bir güzellik sunuyor."