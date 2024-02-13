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        Okul Sporları Küçükler Voleybol Grup Müsabakaları, Nevşehir'de başladı

        Nevşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları, 9 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:02
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        Okul Sporları Küçükler Voleybol Grup Müsabakaları, Nevşehir'de başladı
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        Nevşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları, 9 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

        Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, tüm takımlara başarı diledi.

        Özdemir, sporcuların hem illerini en iyi şekilde temsil etmek hem de gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

        Geçit töreninin ardından, Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, İstanbul'dan gelen okul takımları, grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

        Müsabakaların sonunda lider kız ve erkek takımları çeyrek finalde mücadele edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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