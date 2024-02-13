Okul Sporları Küçükler Voleybol Grup Müsabakaları, Nevşehir'de başladı

Müsabakaların sonunda lider kız ve erkek takımları çeyrek finalde mücadele edecek.

Özdemir, sporcuların hem illerini en iyi şekilde temsil etmek hem de gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, tüm takımlara başarı diledi.

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