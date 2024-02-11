Nevşehir'de firari hükümlü tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö'yü, Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünde yakaladı.

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