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        Nevşehir'de firari hükümlü tutuklandı

        Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 08:42 Güncelleme: 11.02.2024 - 08:42
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        Nevşehir'de firari hükümlü tutuklandı
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        Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö'yü, Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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