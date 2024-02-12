Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirledikleri adreste yaptıkları aramada, 10 bin 660 dolu makaron, yaklaşık 12 kilogram tütün ile 6 elektronik sigara ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalaba beldesinde M.Ö. ve .T.A'nın kaçak tütün ve tütün mamullerini yasa dışı yollarla piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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