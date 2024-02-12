Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde gerçekleştirilen tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde gerçekleştirilen tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalaba beldesinde M.Ö. ve .T.A'nın kaçak tütün ve tütün mamullerini yasa dışı yollarla piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreste yaptıkları aramada, 10 bin 660 dolu makaron, yaklaşık 12 kilogram tütün ile 6 elektronik sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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