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        Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde gerçekleştirilen tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:01
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        Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde gerçekleştirilen tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalaba beldesinde M.Ö. ve .T.A'nın kaçak tütün ve tütün mamullerini yasa dışı yollarla piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirledikleri adreste yaptıkları aramada, 10 bin 660 dolu makaron, yaklaşık 12 kilogram tütün ile 6 elektronik sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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