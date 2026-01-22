GRAFİKLİ - Göreme Açık Hava Müzesi 2025'te 1 milyon 187 bin 16 ziyaretçi ağırladı

RAMAZAN KÖSEDAĞ - Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Nevşehir'deki Göreme Açık Hava Müzesi, geçen yıl 1 milyon 187 bin 16 yerli ve yabancı misafiri ağırladı.



Kayadan oyma kilise, manastır ve şapellerin yanı sıra renkli duvar resimleriyle yerli ve yabancı konukların ilgisini çeken Göreme Açık Hava Müzesi, her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.



Dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçi alan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler içinde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk üç müzesi arasında gösteriliyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Göreme Açık Hava Müzesi, geçen yıl ocakta 55 bin 180, şubatta 41 bin 404, martta 70 bin 516, nisanda 129 bin 533, mayısta 152 bin 122, haziranda 110 bin 234, temmuzda 93 bin 232, ağustosta 115 bin 702, eylülde 126 bin 265, ekimde 148 bin 775, kasımda 96 bin 555, aralıkta ise 47 bin 498 ziyaretçi çekti.



Geçen yıl toplam 1 milyon 187 bin 16 ziyaretçi ağırlayan müzenin 2024'teki ziyaretçi sayısı 1 milyon 133 bin 858 olarak kayıtlara geçmişti.



- "Burası en çok ziyaret edilen müzelerden"



Turistlere müzeyi tanıtan rehberlerden Yunus Kervan, AA muhabirine, Göreme Açık Hava Müzesi'nin Kapadokya'nın kalbi niteliğinde önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.



Bölgenin barındırdığı tarihi mekanlardan dolayı tüm dünyadan ziyaretçi çektiğini kaydeden Kervan, şöyle konuştu:



"Türkiye'deki ilk manastır ve kiliselerdeki resimlerin orijinal 11-12. yüzyıla ait olması burayı en önemli kılan unsurlardan. Burada yaklaşık 12 kilise var ama 6 kiliseyi geziyoruz; Aziz Basil, Barbara, Elmalı, Yılanlı, Karanlık kiliseleri. En önemli kilise Karanlık Kilise'dir. Güneş ışığı uzun süre girmediğinden dolayı adı Karanlık Kilise. O yüzden resimler daha korunaklı kalmış. Geçen yıl 1 milyon 187 bin turist burayı ziyaret etti. Burayı ziyaret edenlerin çoğunluğu Çinli, Güney Koreli. Aslında Uzak Doğu'dan her milletten var. Malezyalı, Endonezyalı, Tayvanlı, Avrupa'dan da Latin Amerika'dan da gelenler çok. Burası en çok ziyaret edilen müzelerden."



Turist rehberi Mustafa Soner Menekşe de volkanik tüf kayaların oyulmasıyla asırlar önce yapılan birimleri barındıran müzenin ilgi çektiğini dile getirdi.



Bölgeye gelen turistlerin müzeye ilgi gösterdiğini vurgulayan Menekşe, "Göreme Açık Hava Müzesi tarihi açıdan çok önemli. Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminden çok sayıda eserlerin bulunduğu Milli Park Bölgesi'nde yer alıyor. İnsanlar buraya geldiği zaman geçmişte kardeşlik içinde yaşandığını görüyor. Hristiyan, Müslüman bir arada nasıl yaşadılar, bunları detaylıca anlatıyoruz ve burayı tanıdıkça sevmeye başlıyorlar." diye konuştu.



Arjantinli turist Dario Adler de ilk kez geldiği Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretinin kendisini etkilediğini belirterek, "Burada çok güçlü bir his var. Burada hikaye o kadar güçlü ki insanı tarihe bakmaya ve düşünmeye sevk ediyor. Bu müzeyi herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

