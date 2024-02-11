Gülşehir'de kadınlar tütünle mücadele konusunda bilgilendirildi

Jandarma Astsubay Emre Seyhan tarafından verilen seminerde, ebevenylerin çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla atması gereken adımlar anlatıldı.

Yeşilay ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, kadın kursiyerler, tütün ve tütün bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.