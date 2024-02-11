Gülşehir'de kadınlar tütünle mücadele konusunda bilgilendirildi
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekiplerince kadınlara yönelik "tütünle mücadele" konulu seminer verildi.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekiplerince kadınlara yönelik "tütünle mücadele" konulu seminer verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Karacaşar Kur'an Kursu’nda etkinlik düzenledi.
Yeşilay ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, kadın kursiyerler, tütün ve tütün bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.
Jandarma Astsubay Emre Seyhan tarafından verilen seminerde, ebevenylerin çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla atması gereken adımlar anlatıldı.
Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.
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