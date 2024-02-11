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        Nevşehir Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:30
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        Nevşehir Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 0-2
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        STAT:GAZİ

        HAKEMLER: Erhan Kaya,Tufan Selvi, Hakan Tunç

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa - Aras, Umut, (Dk. 21 Berkay) (Dk. 76 Hüseyin), Alpay, Tuğcan (Dk. 76 Ömer),Bahadır, Caner, Ahmet, İbrahim, Ender, Osman (Dk. 59 Umut)

        BURSA YILDIRIMSPOR: Mertcan - Oğuzhan, Doğanay (Dk. 80 Burak), Gökhan (Dk. 59 Furkan), Erdal, Mehmet, Rüştü, Hakan (Dk. 59 Çağlar), Emirhan, Ahmet (Dk. 80 Yusuf), Utku

        GOLLER: Dk. 73 ve Dk. 74 Erdal (Bursa Yıldırımspor)

        SARIKARTLAR: Mehmet (Bursa Yıldırımspor)

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nevşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu. 

        DHA-Spor - Türkiye-Nevşehir - Ahmet KORKMAZER

        2024-02-11 17:27:32

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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