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        Nevşehir'den kısa kısa

        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan kontrollerde son bir haftada 2 bin 223 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:54 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:54
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        Nevşehir'den kısa kısa
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        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan kontrollerde son bir haftada 2 bin 223 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, trafik kazalarının önüne geçmek ve kural ihlallerini önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, kırmızı ışık ve hız ihlali ile hatalı park, taşıma kanununa muhalefet ve diğer maddelerden 2 bin 223 araç sürücüsüne ceza kesildi.

        Ayrıca kontrollerde 11 araç trafikten men edildi.

        - Jandarmadan öğrencilere trafik kuralları konusunda seminer

        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar köyünde öğrencilere trafik kuralları konusunda seminer verdi.

        İçişleri Bakanlığının "Güvenli Okul - Güvenli Gelecek’" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Karapınar Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Ekipler, kazaların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla genel trafik kuralları, yayaların hareket tarzı, okul taşıtlarından inme ve binme kuralları ile ilgili eğitim verdi.

        Ekipler öğrencilere, trafik kurallarıyla ilgili broşür ve boyama kitabı da dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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