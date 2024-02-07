Tilkinin tavuk avı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde de bir tilkinin yerleşim yerinde yiyecek araması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, bahçedeki tavuklara saldıran tilkinin yakaladığı bir tavuk kurtuluyor. Tilki, bahçede bir süre gezindikten sonra uzaklaşıyor.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

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