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        Tilkinin tavuk avı güvenlik kamerasına yansıdı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:49
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        Tilkinin tavuk avı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Yüksek kesimlerde soğuk havanın etkili olmasıyla yiyecek bulmakta sorun yaşayan yabani hayvanlar, yerleşim yerlerinde görüntüleniyor.

        Yazıhüyük beldesinde bir evin bahçesine giren tilkinin tavukları yakalama mücadelesi güvenli kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, bahçedeki tavuklara saldıran tilkinin yakaladığı bir tavuk kurtuluyor. Tilki, bahçede bir süre gezindikten sonra uzaklaşıyor.

        Öte yandan, Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde de bir tilkinin yerleşim yerinde yiyecek araması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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