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        Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları, Nevşehir'de başladı

        Nevşehir'de 12 ilden 150 sporcunun katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:49
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        Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları, Nevşehir'de başladı
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        Nevşehir'de 12 ilden 150 sporcunun katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda; Adana, Aksaray, Gaziantep, Hatay, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mersin, Niğde ve Sivas'tan katılan sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, AA muhabirine, yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrencilerin yer aldığı spor müsabakalarına yurt genelinde başlanıldığını belirtti.

        Nevşehir'deki turizm çeşitliliğinin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına olanak sunduğunu kaydeden Özdemir, "Çeşitli spor müsabakaları, okul sporları ve özel organizasyonların ilimizde yapılması için talep alıyoruz. Haziran ayına kadar çok sayıda faaliyete ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonların kentte sporu tabana yaymamıza da katkı sunacağına inanıyoruz. Bugünkü Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda kendi kategorisinde başarılı olanlar yarı finale, ardından da Türkiye finallerine gidecek. Başarılı çocuklarımız milli takım altyapısına katılacak ve ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edecek." diye konuştu.

        Grup müsabakaları iki gün sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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