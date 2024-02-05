Liseli Havva Hazal'ın yaşamını yitirdiği kazada kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz'ın (17) hayatını kaybettiği kazada kaçan otomobil sürücüsü Işıltan Geçener (22), teslim olup, tutuklandı.

Kaza, 19 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Işıltan Geçener'in kontrolünü yitirdiği 34 GF 6534 plakalı otomobil, Sefa Öztürk'ün (20) yol kenarına park ettiği 50 UD 848 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Havva Hazal Yılmaz hayatını kaybetti, aynı araçtaki sürücü Öztürk ile Abdulsamet Ulusoy (19) ve Medine T. (17) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Hazal Yılmaz'ın cenazesi, Avanos'ta toprağa verilirken; yaralılar tedavileri sonrası taburcu oldu. Kazadan sonra kaçan Işıltan Geçener ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri sonrası Işıltan Geçener tutuklandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.